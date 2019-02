Reyes i Campazzo vindran

El jutge únic els permet jugar davant el MoraBanc, després d’haver-los retirat la llicència pels insults als àrbitres de la final de Copa del Rei

Felipe Reyes i Facundo Campazzo, els dos jugadors als quals s’havia retirat la llicència després de la final de la Copa del Rei de diumenge, jugaran davant el MoraBanc Andorra. El partit que enfrontarà els d’Ibon Navarro amb els madrilenys es disputarà diumenge 3 de març al Poliesportiu i correspon a la jornada 21 de la Lliga Endesa, la primera després de l’aturada per la finestra FIBA.

La decisió del jutge únic es va conèixer ahir a la tarda i va resoldre que tant el base argentí com el pivot fossin sancionats amb 1.000 euros per cap. Tot i que inicialment