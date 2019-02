El Reial Madrid es planteja vendre Bale l'estiu vinent

Actualitzada 21/02/2019 a les 07:22

Redacció Madrid

Després del fitxatge de Cristiano Ronaldo per la Juventus, la cúpula del Reial Madrid va atorgar el testimoni de pal de paller de l’equip blanc a Gareth Bale. El gal·lès, immers en una irregularitat que sembla no acabar, no ha fet el pas endavant que se li demanava i aquest fet, segons apunta la premsa espanyola, ha acabat afartant la planta noble del Santiago Bernabéu. Com a conseqüència de trobar-se lluny del rendiment que se li suposa, el club es planteja col·locar Bale al mercat l’estiu vinent. El jugador té contracte fins al 2022 i al juliol complirà trenta anys. Manté un cartell molt alt a Anglaterra i la seva venda seria un bon impuls per a la tresoreria del Reial Madrid de cara als nous fitxatges.