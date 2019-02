El Barça presenta una queixa formal a la UEFA

Una vintena de Boixos Nois van accedir ahir a l’estadi del Lió

Actualitzada 21/02/2019 a les 07:20

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va emetre ahir un comunicat oficial per explicar la posició del club davant els fets protagonitzats per un grup d'aficionats radicals durant el desplaçament del primer equip a Lió en el partit de Champions. El Barça ha deixat clar que aquesta vintena de membres del grup Boixos Nois van viatjar fins a la ciutat francesa al marge del desplaçament organitzat pel club i que van entrar a l’estadi tot i la posició contrària de l’entitat. Per aquest motiu, i tal com recull un dels punts del comunicat, traslladarà de forma immediata una queixa formal a la UEFA.

La nota emesa pel Barça recull, bàsicament, que la policia de Lió i els mossos d’esquadra van detectar la presència dels radicals, arribats al marge del club i sense entrada per al partit. També s’explica que el Barça, avalat per la UEFA, es va posicionar en contra de l’accés d’aquest grup a l’estadi. A més, assegura que de manera unilateral, i justificant riscos majors, la policia i l’Olympique de Lió van acordar vendre localitats a aquest grup a la zona dels aficionats de l’FC Barcelona.



COMUNICAT OFICIAL

