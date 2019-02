Àlex Rius és 46è al primer entrenament del Mundial

Àlex Rius va signar el 46è millor temps a la primera sessió dels entrenaments de descens del Mundial júnior a l’estació de Val di Fassa, a Itàlia. En la jornada d’ahir, l’andorrà, que serà l’únic representant del país a l’esdeveniment, va creuar la línia de meta amb un cronòmetre d’1’23’’97. El millor registre el va aconseguir l’austríac Manuel Taninger, que va superar el del Principat per més de tres segons i mig, amb un temps final d’1’20’’34.

Avui està previst que hi hagi una segona sessió preparatòria, mentre que la competició oficial del Mundial júnior començarà, si no hi ha cap