L'UE Sant Julià guanya l'Engordany i segueix líder

Els lauredians van vèncer amb gols de Pi i Blanco i tenen quatre punts més que el Vall Banc, que ocupa el segon lloc

L’UE Sant Julià va arrencar ahir la tercera i última volta de la fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances amb una victòria per 0-2 contra l’UE Engordany que permet als de Jesús Barón seguir líders de la classificació. Enric Pi va obrir el marcador per als lauredians al minut 23 i Luís Blanco va sentenciar el matx al minut 82 amb un gol de penal.

En segona posició es manté el Vall Banc Santa Coloma, que després d’un mal inici de lliga, ha remuntat posicions durant les últimes jornades. El conjunt dirigit per Marc Rodríguez va superar ahir a l’FC