José Roger torna a vèncer i segueix al capdavant de les Crèdit Andorrà GSeries

José Roger segueix com a líder de la categoria reina, la GS, de les Crèdit Andorrà GSeries, després del triomf aconseguit el cap de setmana a la tercera cita del certamen. El pilot va dominar la jornada i es va imposar a la qualificació, la superespecial i la Final A, i va acabar sumant 50 punts. El segon lloc va ser per Miquel Socias, amb 45 punts, i el tercer per José Maria Roger, amb 31. Amb aquests resultats, José Roger segueix líder a la general amb 129 punts, 11 més que Miquel Socias.

