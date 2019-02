Grandvalira comença la instal·lació de les grades per a la Copa del Món

L'organització prepara una estructura amb capacitat per a 1.000 persones al Tarter i per a 1.500 espectadors a Soldeu

Actualitzada 18/02/2019 a les 19:30

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha iniciat aquest matí la instal·lació de les graderies per poder gaudir de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2019. Per poder gaudir de les disciplines de velocitat, descens i súper gegant, tant categoria masculina com femenina, caldrà adreçar-se al traçat de l'Àliga del Tarter els dies 13 i 14 de març. Les disciplines tècniques de l’eslàlom i l’eslàlom gegant tindran lloc a la pista Avet de Soldeu els dies 16 i 17 de març on la graderia podrà acollir un total de 1.500 persones i en aquest cas la instal·lació no començarà fins a finals de mes.

L’organització ha informat que l'entrada al recinte habilitat per al públic serà gratuïta i s'hi haurà d'accedir a peu des de la part baixa de les dues pistes.