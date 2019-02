L'FC Andorra venç per la mínima a la Rapitenca (0-1)

Actualitzada 17/02/2019 a les 18:31

L'FC Andorra segueix en bona dinàmica i ha sumat aquesta tarda la tercera victòria consecutiva després de vèncer 0-1 a la Rapitenca amb un gol de Moha Keita a la segona meitat. El duel ha estat igualat, i el conjunt local ha donat la cara tot i la superioritat dels tricolors i el matx ha arribat amb empat a zero al descans.A la represa, el partit ha seguit el mateix guió, i al minut 28 del segon temps Moha ha fet el gol definitiu amb un pèl de fortuna, ja que ha aprofitat un parell de rebots per aconseguir la diana del triomf. Amb el 0-1, l'Andorra ha estat millor sobre el terreny de joc, i Rubén Bover ha enviat una pilota al pal que hagués pogut significar el 0-2.Amb aquest triomf, l'FC Andorra segueix a la lluita per intentar pujar a tercera divisió i se situa en setè lloc a deu punts de la primera posició, que dona l'ascens directe, i a set del segon lloc, que dona dret a disputar la promoció d'ascens.Després del matx, el nou propietari del club, Gerard Piqué, va felicitar a l'equip mitjançant les xarxes socials.