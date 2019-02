Axel Esteve es queda fora del gegant als Mundials

L’andorrà no va agafar la porta posterior a l’entrada del mur

Axel Esteve no va tenir el dia ahir, al gegant dels campionats del món d’Are, a Suècia. L’andorrà va quedar fora després d’arribar massa directe a l’entrada del mur i no va poder agafar la següent porta, fet que el va deixar sense opcions. Tot i la bona sortida i un bon inici de carrera, aquesta errada va enterrar qualsevol aspiració al del Principat. “Estic una mica decebut perquè no he pogut acabar la carrera, tenia esperances perquè estava esquiant bé, però no ha pogut ser”, reconeixia després de la prova. Avui, Esteve tornarà a escena en la qualificació de