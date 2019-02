El MoraBanc Andorra disputa avui un partit amistós davant el Baxi Manresa. Ho farà a porta tancada i al Poliesportiu, com a preparació per a la tornada de l’aturada per la Copa del Rei i la posterior finestra FIBA. A més, la Lliga ACB va fer oficial ahir que els partits davant el Fuenlabrada i el Gran Canària, tots dos a casa, es jugaran els diumenges 10 i 24 de març a les 17 hores en lloc de dissabte.