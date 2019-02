Valoració positiva

La consellera de la Generalitat Elsa Artadi veu amb bons ulls la possible inclusió d’Andorra a la candidatura dels Jocs d’hivern del 2030

La Generalitat de Catalunya va donar ahir el vistiplau a una possible inclusió d’Andorra dintre de la candidatura Barcelona-Pirineus de cara als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Així ho va manifestar la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu català, Elsa Artadi, durant una visita institucional a la Seu d’Urgell per reunir-se amb l’alcalde, Albert Batalla, i altres membres del consistori urgellenc per parlar de la candidatura olímpica. “Si hi ha complementarietats que poden servir per unir dos països seran benvingudes”, va assegurar Artadi, que va afegir que “formen part de l’aposta definitiva que ha de fer Catalunya en

(14/02/19 08:35)