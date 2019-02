Àngela Camp acaba 27a al FOJE

Va aconseguir 30,48 punts al programa curt i avui disputarà el lliure

Àngela Camp va debutar ahir al Festival Olímpic de la Joventut Europea d’hivern (FOJE) de Sarajevo amb la 27a posició al programa curt de patinatge artístic sobre gel. L’andorrana va aconseguir 30,48 punts durant el seu exercici, 16,84 punts dintre de l’execució dels elements obligatoris i 14,64 dels components del programa. A més, la patinadora va tenir una sanció d’un punt. La primera posició va ser per a la russa Anna Shcherbakova, amb 72,57 punts, i va estar seguida al podi per la italiana Lucrecia Beccari, amb 58,91 punts, mentre que l’últim dels llocs d’honor va ser per a la