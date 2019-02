Situació gairebé calcada

El MoraBanc està sumant quasi els mateixos números en aquests moments de la lliga que l’any passat, quan va fer la millor classificació de la història

El MoraBanc Andorra afronta la segona aturada per les finestres FIBA de la temporada amb un mal regust després de la der­rota de diumenge contra el Movistar Estudiantes, però després d’un inici del 2019 més que positiu amb nou victòries en dotze partits disputats (cinc a l’Eurocup en sis duels i quatre de sis a la Lliga Endesa).

El balanç a la competició domèstica al final de la primera volta no ha sigut suficient per classificar-se per la Copa del Rei, però després de l’inici del 2019 dels tricolors, els homes d’Ibon Navarro segueixen de ple a la lluita per acabar