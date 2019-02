El MoraBanc Andorra cau a la pista de l’Estudiantes en un partit que es va decidir a l’últim segon amb un llançament fallat per Shurna

El MoraBanc va tastar el gust de la derrota ahir a la pista de l’Estudiantes i ho va fer en un final cruel. La cara de la moneda va ser per als locals i als del Principat, els va sortir creu en un xoc que va ser un intercanvi de cistelles de quaranta minuts. Segurament, un risc massa alt a domicili i contra un equip com el col·legial. John Shurna va tenir el tir guanyador, però el va enviar al cèrcol. Els aficionats tricolors no tornaran a veure el quadre andorrà fins d’aquí a tres setmanes, que torna la lliga.

Els