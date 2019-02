El Reial Madrid supera l'Atlètic i es col·loca segon

Els de Solari, més eficaços, s’apunten el derbi i pressionen el Barça

Actualitzada 10/02/2019 a les 07:37

Redacció Madrid

El Reial Madrid va guanyar l’Atlètic de Madrid i va conquistar el derbi del Wanda Metropolità. Una victòria que serveix a l’equip blanc per tornar a creure en la Lliga, ara en el segon lloc com el principal perseguidor i alternativa al lideratge de l’FC Barcelona, que juga avui a San Mamés davant l’Athletic Club.

Casemiro, amb una rematada de tisora, va avançar el Madrid al primer quart d’hora i Griezmann va igualar el marcador poc després. Sergio Ramos, de penal abans del descans, va tornar l’avantatge als blancs. Gareth Bale va rematar la feina en el segon acte (74’) després de recollir una passada de Modric. Ara, el Reial Madrid descavalca el seu rival ciutadà del segon lloc i es posa a cinc punts del Barça. Els barcelonistes viatgen a Bilbao amb la novetat de Dembélé, que no serà titular, i amb l’estat de Leo Messi de rerefons. El tècnic, Ernesto Valverde, va comentar que la situació amb el crac argentí és com abans del partit de Copa del Rei contra el Madrid. Les sensacions que tingui el mateix Messi marcaran la seva disponibilitat, tot i que és evident que el 10 blaugrana no es troba recuperat plenament. Jordi Alba i Arthur són baixes segures.