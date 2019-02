El MoraBanc Andorra cau de manera agónica a Madrid davant l'Estudiantes (91-90)

L’equip d’Ibon Navarro paga molt car un molt fluix últim quart i trenca la ratxa de quatre victòries seguides a la Lliga ACB

Actualitzada 10/02/2019 a les 14:50

El MoraBanc Andorra ha caigut al WiZink Center davant l’Estudiantes (91-90) i afrontarà l’aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA trencant la dinámica de quatre victòries consecutives. Un pas enrera en les aspiracions d’arribar a les places de playoff que s’ha definit amb un darrer quart per oblidar on els d’Ibon Navarro han rebut un parcial de 14-0, tot i que John Shurna ha tingut un triple a l'últim instant per guanyar el matx. Dylan Ennis i David Walker, amb 17 punts, han estat els homes més destacats del conjunct tricolor, que no tornarà a jugar un partit oficial fins el 3 de març, quan s'enfronti al Reial Madrid al Poliesportiu.