La plataforma, a punt

S’habilita la primera planta del pàrquing només apte per a l’accés dels vehicles de l’organització i el material

El compte enrere per a l’inici de l’esdeveniment esportiu de més rellevància que s’ha celebrat mai al país s’ha situat ja en els 30 dies. Resta només un mes perquè Andorra aculli les finals de la Copa del Món i esdevingui l’epicentre mundial de l’esquí alpí. De l’11 al 19 de març, el Principat es trobarà en el punt de mira de milions de persones.

Els diferents treballs programats per a aquest esdeveniment es troben en el seu punt final. Dijous es va fer la recepció de l’obra de la plataforma de Soldeu i ja es troba habilitada per a l’accès