La Penya Encarnada busca el triomf per pressionar l'FS La Massana

La Penya Encarnada d’Andorra obre la catorzena jornada de la Lliga Unida aquest vespre a les 20.30 hores, quan rebrà la visita de l’FC Encamp a la Borda Mateu. Els locals són tercers amb 22 punts i s’enfronten al seu principal perseguidor en la lluita per la tercera plaça, però el seu objectiu serà endur-se els tres punts per posar pressió sobre l’FS La Massana, que opcupa la segona posició amb 25 punts.

Una victòria penyista deixaria un empat momentani en aquest segon lloc ja que els massanencs no disputen el seu partit fins demà, quan s’enfrontaran a l’UE Extremenya, sisè