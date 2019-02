El CE Sant Julià visita el camp de l'Amposta, un dels més fàcils de la lliga

El CE Sant Julià visita avui, a les 17 hores, el camp de l’Amposta, una de les places més vulnerables de la Tercera divisió nacional de futbol sala. El conjunt català només ha guanyat quatre dels nou partits que ha jugat com a local i és, precisament, aquesta mala ratxa davant la seva afició, la que el porta a ocupar la tretzena posició, només un punt per sobre dels llocs de descens.

Els lauredians, de la seva banda, es troben en un gran moment de forma després d’encadenar tres triomfs consecutius i tenen una gran oportunitat per allargar aquesta dinàmica. En