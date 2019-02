Derbi madrileny amb el segon lloc de la Liga en joc

Atlètico i Reial Madrid s’enfronten aquesta tarda al Wanda Metropolitano

Actualitzada 09/02/2019 a les 07:43

Redacció Madrid

El Wanda Metropolitano acull aquesta tarda (16.15 hores) un derbi madrileny amb el segon lloc en joc. No només ser l’imminent perseguidor del Barça es posarà sobre la gespa del recinte matalasser, ja que, el d’avui, és un derbi ple d’al·licients. Un d’aquests és el de veure l’exdavanter del Reial Madrid Álvaro Morata amb la samarreta de l’Atlètico enfrontant-se a l’etern rival. Ni aquest ni altres assumptes van ser abordats ahir pel tècnic local, Diego Simeone. El Cholo, força pla, va destacar la personalitat de Solari, Modric, i va subratllar que tant de bo surti demà “amb els que ens il·lusionem tots”. L’Atlètico es presenta amb la baixa de Koke, però amb la tornada de Saúl i Godín.

Per part seva, el tècnic del Reial Madrid, Santiago Solari, no va evitar contestar la piulada d’Isco en què es queixava de falta d’oportunitats. “El treball del futbolista professional és entrenar al 100 per cent”, va afirmar. En aquesta crisi interna, el malagueny no va acabar ahir l’últim entrenament del Madrid a Valdebebas abans del derbi, per problemes a l’esquena.