Xavi Cardelús extreu conclusions positives de la segona jornada d'entrenaments a València

Després de la primera presa de contacte de dimecres, Xavi Cardelús i els seus tècnics han treballat intensament en molts aspectes de la posada a punt de la moto per millorar-la: del gir a l’agilitat, passant per l’estabilitat a les frenades i molts altres aspectes. La segona jornada d’entrenaments de l’andorrà i l’Ángel Nieto Team al Circuit Ricardo Tormo de València va ser “molt positiva”, segons el pilot andorrà.

Cardelús va millorar els registres en gairebé dos segons per acabar marcant 1’36”1 com a volta ràpida. A més va poder completar moltes més voltes al traçat valencià de les que va