Tercer triple-doble de Doncic a la primera temporada

Actualitzada 08/02/2019 a les 07:50

Redacció Charlotte

Luka Doncic es vol reivindicar per intentar demostrar que mereixia estar a l’All Star. El jugador eslovè va liderar la victòria dels Dallas Mavericks per 99 a 93 davant dels Charlotte Hornets, aconseguint el seu tercer triple-doble en el seu primer any a l’NBA.

Doncic va acabar el partit amb 19 punts, 10 rebots i 11 assistències en els 35 minuts que va estar a la pista. L’eslovè s’ha convertit en el primer jugador en tota la història de l’NBA que aconsegueix tres triples-dobles sense haver complert els 20 anys. Només Ben Simmons (12) i Jason Kidd (4) van arribar a aquesta fita més vegades que ell en el seu any de novells.