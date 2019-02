Acabades les obres de la plataforma i el pàrquing per a la Copa del Món de Soldeu

L'estructura de l'aparcament ja s'ha recepcionat a 30 dies de l'inici de les finals de la competició

Actualitzada 08/02/2019 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

Els treballs programats al voltant de la Copa del Món de Soldeu ja estan enllestits perquè s'han finalitzat els treballs a la plataforma i a la part del pàrquing necessària per a la competició. Així ho ha explicat el director general del comitè organitzador de Soldeu, Conrad Blanch, que ha assegurat que "la plataforma en sí està al 100% acabada. Els 14.000 metres quadrats ja estan". La primera planta del pàrquing de la plataforma de Soldeu ja es troba accessible per als vehicles de l'organització, quan falten trenta dies per l'inici de les finals de la Copa del Món i un cop va quedar enllaçada la infraestructura amb el poble. Blanch ha assenyalat avui en la presentació de la competició a la capital que "ahir es va recepcionar l'estructura del pàrquing, una setmana abans del que ens havíem marcat -el 15 de febrer-, de manera que el vial que ha construït el comú connecta amb el vial que s'ha fet per facilitar l'entrada als vehicles de l'organització". Els tempos dels treballs programats, amb motiu de la celebració de la Copa del Món, s'estan complint i el cònsol de Canillo, Josep Mandicó, ha comentat que "el dia 21 s'enquitranarà l'accés fins a l'aparcament. S'ha adequat la primera planta per les finals i després es tornarà a tancar per acabar l'obra en els terminis previstos".

L'organització es mostra optimista i molt il·lusionada quan falta un mes per a la celebració de les finals i han destacat que tot es troba a punt. Durant una setmana, Andorra serà l'epicentre mundial de l'esquí i l'esdeveniment potenciarà la marca Andorra, tal com ha destacat el cap de Govern, Toni Martí. El Centre de Congressos ha aplegat a diferents personalitats del país i del món de l'esquí aquest migdia per seguir descomptant els dies que resten per la celebració de les finals.