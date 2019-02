El Nantes reclama disset milions d'euros al Cardiff

Actualitzada 08/02/2019 a les 07:49

Redacció Nantes

Dues setmanes després de l’accident d’avió on viatjava el davanter Emiliano Sala encara no se n’ha trobat el cos. Tot i això, el club francès no ha tardat a reclamar al Cardiff la quantitat que es va negociar pel traspàs del jugador argentí. Són 17 milions d’euros, segons la BBC, que el Cardiff hauria de tornar en menys de deu dies. El Nantes amenaça de portar el cas a judici en cas que no es faci el pagament en aquest termini. El club gal·lès, sorprès per aquesta exigència, espera l’arribada de més documentació sobre la desaparició del cos per emprendre alguna acció. L’avió desaparegut el 21 de gener passat ha estat localitzat a prop del canal de la Mànega amb un cos encara sense identificar.