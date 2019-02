'Purito' Rodríguez participarà a la Titan Desert del 2019

L’ex-ciclista resident Joaquim Purito Rodríguez participarà a la propera edició de la Titan Desert, que se celebrarà entre el 28 d’abril i el 3 de maig al desert del Marroc.

L’organització de la prova va presentar ahir el recorregut d’enguany en un acte celebrat a Barcelona i s’ha catalogat aquesta edició com “la més dura de la història”, amb una distància total de 640 quilòmetres i 5.911 metres de desnivell positiu acumulat dividit en les sis etapes que tindrà la cursa.

A 80 dies per a l’inici de la prova ja hi ha 580 inscrits de les 600 places disponibles que té