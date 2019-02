El MoraBanc Andorra va caure clarament a la pista de l’Unics Kazan i acaba segon de grup a més de perdre el factor pista

Trist i fins i tot cruel final del Top-16 de l’Eurocup per al MoraBanc Andorra, que amb la derrota d’ahir a la pista de l’Unics Kazan acaba com a segon classificat del grup H i perd el factor camp als quarts de final. Els tricolors van aguantar 30 minuts abans de cedir definitivament al poder d’un dels grans favorits a aixecar el títol de campió i que ahir es va venjar sense pietat dels homes d’Ibon Navarro, que van perdre per primera vegada en aquest tram de competició.

El partit començava amb un ritme anotador alt de la mà d’Andrew Albicy,