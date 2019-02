Bernat Lomero aconsegueix una beca de la FINA per entrenar als Estats Units

La Federació Andorrana de Natació va informar ahir que Bernat Lomero va aconseguir una beca FINA Scolarship per entrenar durant el proper any a Cleveland, als Estats Units.

L’ajut que atorga la FINA (Federació Internacional de Natació) farà que Lomero s’exerciti al FINA Spire Institute sota les ordres del cap d’entrenadors de l’ens, Thad Schultz, que el prepararà de manera integral, adaptant-se a les seves necessitats amb un control mèdic i científic.

El principal objectiu serà preparar-se per intentar aconseguir les mínimes B per a grans competicions futures, els Jocs Olímpics de Tòquio de l’any que ve i el Mundial. A més