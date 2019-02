Barcelona-Pirineus 2030 podria incloure França

El president del COA, Jaume Martí, va revelar que la candidatura oferirà al país gal integrar-se al projecte

La candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030 també podria incloure França. El president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, va explicar sobre la proposta d’Andorra per unir-se al projecte que “encara no hem concretat res, només vam dir que si ens oferien d’estar-hi ja ho veuríem”, i tot seguit va revelar que “ens van dir que ho oferirien també a França. Seria una candidatura del Pirineu francès, espanyol i andorrà, i penso que és un aspecte que està prou bé”. A més, el màxim responsable del COA va explicar que creu “que pel que fa al Comitè