Josep Besolí va ser designat director esportiu de l’esdeveniment

La primera reunió del patronat de la Fundació Andorra 2021 per als Jocs dels Petits Estats d’Europa, que tindran lloc al Principat d’aquí a dos anys, es va celebrar ahir al matí. A l’acte, que va encapçalar el cap de Govern, Toni Martí, es va saber que la Federació Internacional d’Atletisme donarà suport al país per tal de condicionar degudament la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal, que ara per ara “és un dels aspectes més feixucs i complicats”, tal com va destacar Olga Gelabert, ministra d’Esports. D’aquesta manera, l’organisme internacional se sumarà amb una contribució econòmica a la del comú