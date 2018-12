Oliveras, setè al descens de la Nor Am Cup, i avui Verdú a la Copa del Món

Actualitzada 08/12/2018 a les 07:10

Marc Oliveras va finalitzar en setena posició el descens de la Nor Am Cup que es va celebrar a l’estació canadenca de Lake Louis. L’esquiador va finalitzar la prova amb un temps d’1’16”50, a 0”99 de la marca del vencedor, el corredor del Canadà, James Crawford. Matías Vargas, de la seva banda, no va acabar i va ser desqualificat després de sortir-se del traçat.

De la seva banda, Joan Verdú disputa avui a Val d’Isere, França, la segona Copa del Món de la temporada en gegant. L’esquiador del Principat sortirà amb el dorsal 66 i la primera mànega arrenca a les 10.00 hores. En cas de classificar-se, la segona mànega arrencarà a les 13.00 hores.

També té avui cita amb la Copa del Món, Irineu Esteve, en aquest cas en esquí de fons, amb la disputa dels 30 quilòmetres persecució a Beitostolen, Noruega. Esteve arrencarà la seva cursa a les 12.18 hores amb el dorsal set.