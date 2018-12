Joan Vinyes i Jordi Mercader disputen el Ral·li Ciutat de Tàrrega de terra

Joan Vinyes i el seu copilot Jordi Mercader disputen aquest cap de setmana la 35a edició del Ral·li Ciutat de Tàrrega de terra, última prova del Campionat de Catalunya de ral·lis de terra. Tots dos competiran a bord d’un Subaru Impreza de l’equip Baporo Motorsport, un cotxe que no utilitzaven des de fa quatre anys per disputar una cursa sobre terra, tot i que és una especialitat que coneixen, ja que van ser subcampions d’Espanya al 2007.

Joan Vinyes va explicar que “no teníem previst participar-hi, però va sorgir la possibilitat de fer-ho i no ens va costar gaire prendre la