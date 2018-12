El Barça busca una victòria a Cornellà-El Prat al derbi barceloní per mantenir el lideratge

Actualitzada 08/12/2018 a les 07:12

Redacció Cornellà de Llobregat

El FC Barcelona buscarà, aquest dissabte –20.45 hores– sumar els tres punts en el derbi català de la jornada. Davant el millor Espanyol dels últims anys i després de no poder vèncer a l’estadi de Cornellà-El Prat ni en lliga ni a la Copa la temporada passada.

El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va admetre ahir en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament, que no sap si podrà comptar ni amb el davanter uruguaià, Luis Suárez, tot i que és provable que estigui a punt per jugar, ni amb el migcampista Arthur Melo, que encara arrossega alguna molèstia física.

En un altre àmbit, tant Valverde com Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, van assegurar que esperen que els dos conjunts es respectin sobre el terreny de joc i es vegi un bon partit de futbol.