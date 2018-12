Victòries per a Morales i Girau al Màster PadelXperience

El Pàdel Club Serradells va acollir el cap de setmana passat el Màster final del Circuit PadelXperience on es van proclamar campions Gustavo Morales i Adrià Girau en categoria masculina, i Natàlia Font i Berta Perdigues en femenina. L’última cita del circuit va tenir un rècord de participació amb 85 parelles, i també va tenir rècord de categories, amb tres de masculines, duess de femenines, i una mixta i de menors.

Més enllà de la victòria a l’última prova, el primer lloc del rànquing del Circuit PadelXperience va ser per a Gerard Florido en homes i per a Gemma Bullich en