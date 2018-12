“Ens hem guanyat un respecte que només es té amb resultats”

Ferran Teixidó analitza la seva última temporada com a professional en què ha tornat a pujar al podi de la general de la Copa del món i fa la vista enrere a la seva carrera esportiva

Quan d’aquí a uns anys, els corredors de muntanya andorrans mirin enrere i es preguntin on neixen els èxits de les curses al Principat i qui van ser els primers en portar Andorra als llocs més alts dels rànquings mundials, el nom de Ferran Teixidó apareixerà immediatament. Acabat de retirar de l’alta competició, el seu últim èxit és un tercer lloc del món en el quilòmetre vertical.



Quan fa ja uns dies que va anunciar que es retirava, i amb perspectiva, quines sensacions li deixa la seva carrera?

La veritat és que no hi he pensat gaire, però si que és cert