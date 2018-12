Assolir rècords d'Andorra i millorar marques, objectius a Hangzhou

Mònica Ramírez, Nàdia Tudó, Patrick Pelegrina i Bernat Lomero viatgen a Xina amb la il·lusió per bandera

Conscients de la dificultat que suposa però il·lusionats i orgullosos de prendre part d’uns campionats del món, la delegació de la Federació Andorrana de Natació formada per Mònica Ramírez, Nàdio Tudó, Patrick Pelegrina i Bernat Lomero no pot amagar aquesta barreja de nervis, expectació i papallones a l’estómac. Capitanejats pel director tècnic, Xavier Torrallardona, els membres de la selecció viatgen a Hangzhou amb la voluntat de fer una bona competició, gaudir de l’experiència i intentar assolir rècords d’Andorra i millorar marques personals.

Una cita d’aquestes característiques no és nova per a Mònica Ramírez que, de l’11 al 16 de de-sembre, participarà