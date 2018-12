Marc Oliveras acaba vuitè al descens de la Nor Am Cup

Va finalitzar entre els deu primers a la Copa de Nord-amèrica, mentre que Matías Vargas va classificar-se en 16a posició

Marc Oliveras va finalitzar vuitè ahir al vespre al descens de la Nor Am Cup (Copa d’Amèrica del Nord) disputat a l’estació canadenca de Lake Louis. L’esquiador de la FAE, que sortia amb el dorsal 24, va aconseguir un temps d’1’16”92 i va acabar a 1”27 del crono del guanyador, el canadenc James Crawford que va endur-se el triomf amb una marca d’1’15”65. La segona plaça a la cursa va ser per a l’esquiador eslovè Miha Hrobat, que va acabar a 0”17 del triomf amb un temps d’1’15”82, mentre que l’últim lloc del podi se’l va endur el també eslovè,