Acord entre Madrid i Hazard per l'arribada l'estiu vinent

Kovacic entraria a l’operació i es quedaria definitivament al Chelsea

Actualitzada 06/12/2018 a les 07:39

Redacció Madrid Londres

Eden Hazard podria convertir-se en jugador del Reial Madrid l’estiu vinent. De fet, el jugador i el club ja haurien acordat els termes del futur contracte segons va informar ahir l’emisora Onda Madrid. L’acord és total entre el jugador belga i l’entitat presidida per Florentino Pérez i ara el Madrid hauria de desbloquejar l’operació amb el Chelsea.

El club londinenc no vol desprendre’s del jugador, i segons aquesta informació demanarà 170 milions d’Euros per Hazard, que acaba contracte el juny del 2020. El Madrid no està disposat a pagar aquesta quantitat i faria entrar a l’operació a Kovacic. El migcampista de Croàcia es troba actualment cedit al Chelsea i l’entitat anglesa té la intenció d’adquirir-lo en propietat. A més, Kovacic no te intenció de tornar al Reial Madrid a causa de la gran competència que té a la seva posició al club blanc.

Un jugador que podria fer el camí invers del Madrid a la Premier League és Isco. Segons va publicar ahir The Sun, diversos clubs de la lliga anglesa volen incorporar-lo a les seves files i l’Arsenal sembla el més ben posicionat. També s’hi han interessat el Chelsea i el Tottenham.