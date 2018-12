Triomf de Lea Adam a la Copa Catalunya júnior

Lea Adam va aconseguir el triomf el cap de setmana passat a la Copa Catalunya júnior disputada a Barcelona en la modalitat de menys de 70 quilos.

L’andorrana va guanyar els tres combats que va disputar per ippon i es va fer així amb el títol a la ciutat comtal. No havia estat un inici de temporada fàcil, ja que les lesions no l’havien permès mostrar el seu millor nivell en aquest tram inicial del curs. En la competició de menys de 70 quilos també hi va participar una altra representant de la Fandjudo, Júlia Martí, qui va caure al primer