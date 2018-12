L'escassa previsió de neu fa que l'Andorra Winter Rally s'hagi d'endarrerir una setmana

L’Automòbil Club d’Andorra va anunciar ahir que la cinquena edició de l’Andorra Winter Rally no es disputarà finalment el 16 de desembre tal com estava previst, sinó que s’haurà d’ajornar una setmana, fins diumenge 23 de desembre.

El motiu, tal com va explicar l’organització, és “la previsió de nul·les precipitacions de neu, combinada amb una meteorologia excessivament benigna”. A causa d’això, “la cursa no podria tenir les característiques que l’han fet famós i que són la seva raó de ser: la neu i el gel”.

El ral·li mantindrà el mateix format i arrencarà a les 7.50 hores amb el primer tram al