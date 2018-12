Bernadó guanya els 10 quilòmetres a València en categoria M-50

Fins a 17 atletes del Club d’At­letisme Valls d’Andorra (CAVA) van participar diumenge passat a la Marató de València i a les curses de 5 i 10 quilòmetres. El millor resultat dels cor­redors desplaçats va ser per a Toni Bernadó, que es va adjudicar la cursa de 10 quilòmetres en categoria M-50 i va acabar 24è a l’absoluta amb 30’58”. A més, amb aquest crono va aconseguir la mínima per als Jocs dels Petits Estats de l’any vinent a Montenegro.

A la cursa de 10 quilòmetres també hi van participar Dani Santa, Francesc Carmona, Oriol Pi i Xènia Mourelo, tots aconseguint