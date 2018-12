'Mimi' Gutiérrez, fora a la primera mànega a Trysill

Actualitzada 04/12/2018 a les 07:12

Redacció Trysill

Mireia Gutiérrez no va tenir un debut afortunat de temporada a la Copa d’Europa. L’estació noru­ega de Trysill acull fins avui una prova que es va haver d’ajornar fins a la tarda a causa d’una intensa nevada. L’andorrana va sortir amb ganes per intentar oblidar les decepcions en les dues primeres curses de Copa del Món de la temporada, en què es va quedar a la primera mànega, però no va poder finalitzar la cursa.

Mimi, que sortia amb el dorsal 14, es va enforquillar a la primera mànega de l’eslàlom i no va poder culminar el parcial, segons va explicar el tècnic, Roger Vidosa. Gutiérrez també competeix avui en el segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa de Trysill. L’andor­rana deixarà aparcada l’exigent cita continental i disputarà el cap de setmana la tercera prova de la Copa del Món, a Saint Moritz.

D’altra banda, la FAE va signar ahir un conveni de col·laboració amb l’empresa Directbus. Aquest acord inclou l’ajuda a esportistes i tècnics de la Federació d’Esquí en els desplaçaments entre Andorra i l’aeroport del Prat, a Barcelona. Els corredors becats d’elit tindran l’opció de viatjar de manera gratuïta durant tot l’any. Igualment, la resta de membres de la FAE gaudiran d’un 50% de descompte en els trajectes. El conveni té una durada d’un any, amb opció de pròrroga.