Guillamet-Caminal-Vinyes, a tocar del triomf absolut

L’equip de Baporo Motosport format per Quim Guillamet, Melcior Caminal i Joan Vinyes va estar molt a prop d’aconseguir la victòria absoluta a la 19a edició de les 4 hores sobre terra de Lleida. El triumvirat va acabar en segona posició de la classificació general a dues voltes dels guanyadors, l’equip lleidatà format per Joel Guerrero i Francesc Trota.

La victòria va estar molt a prop de Joan Vinyes i els seus companys. Només van passar pel paddock per fer els reglamentaris canvis de pilot i omplir el dipòsit de benzina. Seguint aquesta dinàmica van estar tota la cursa entre els