Pas endavant de la selecció contra Lituània

Actualitzada 03/12/2018 a les 07:17

Redacció Escaldes

Menys de vint-i-quatre hores després de caure per un contundent i relativament preocupant 3 a 6 contra Lituània, en el primer dels dos amistosos que la selecció va jugar el cap de setmana al Prat Gran d’Escaldes, els homes que entrena Xavi de la Rosa van reaccionar de manera brillant. Ahir es van treure el mal regust de boca del partit de dissabte i es van imposar al mateix rival per la mínima, 3 a 2.

Cal destacar que el doble amistós que han disputat els tricolors serveix com a preparació per a la fase de classificació per al Mundial de futbol sala. El combinat nacional jugarà aquest mes dos amistosos més a San Marino, els dies 15 i 16.