La Gala dels FIM Awards 2018 aplega gairebé 700 persones al Poliesportiu i més d’una quarantena de campions del món

El glamur i el motor es van apoderar ahir del Poliesportiu, que va aparcar les cistelles i la pilota taronja per donar pas a una catifa vermella, una pluja d’estrelles de la moto i una flaire metafòrica a benzina. Andorra la Vella es va erigir per segon any consecutiu en l’epicentre del món del motociclisme amb una sèrie d’actes emmarcats en el cap de setmana dels FIM Awards.

El plat fort de la jornada va arrencar pels volts de les deu de la nit. El parquet del pavelló es va transformar en un saló que va acollir el sopar i el