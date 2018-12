Irineu Esteve fa història a Lillehammer

Es converteix en el primer esquiador que entra al Top-30 en una prova de la Copa del Món

En la presentació de l’equip d’esquí de fons, tant Irineu Esteve com els seus entrenadors van deixar molt clar que aquesta temporada l’ambició tocava cotes màximes i que ho feia perquè els arguments per creure que es podia fer quelcom gran eren més que fonamentats. Doncs no ha calgut esperar gens per veure com aquelles paraules es tradueixen en fets. Ahir, Irineu Esteve va disputar a Lillehammer, Noruega, la que era la primera cursa de la Copa del Món d’enguany i ho va fer aconseguint una fita històrica en l’esquí de fons andorrà: es va convertir en el primer del