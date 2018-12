Cristian Martínez salva un punt per a l'FC Andorra (3-3)

Actualitzada 02/12/2018 a les 07:32

L’FC Andorra va aconseguir un empat al feu del cuer, el Cambrils Unió, en un partit boig. Un gol de Cristian Martínez al minut 89 de joc va permetre a l’equip tricolor, almenys, salvar un punt. El partit va exigir molt més a l’FC Andorra i, tal com va passar davant el Gavà a la Borda Mateu, el rival no va demostrar la seva posició a la classificació. El Cambrils es va avançar en el marcador al minut 13 i l’equip tricolor va haver d’anar a contracorrent. Cinc minuts després, Aaron Sánchez signava l’empat a un i Miki del Castillo, abans de la mitja hora, feia l’1 a 2 amb el qual es va arribar al descans. Els homes de Richard Imbernón semblaven tenir el partit controlat però cinc minuts per oblidar van permetre als tarragonins remuntar i tornar a manar al marcador. Ferran Tacon, el nou fitxatge, va sortir a la gespa a la segona part i va jugar els seus primers 28 minuts. L’equip seguia creient a aconseguir obtenir un resultat positiu i salvar els mobles. A falta d’un minut del final, i quan s’esperava el temps afegit, el pitxitxi tricolor, Cristian Martínez, Kiki, feia el vuitè gol de la temporada i ampliava a set les jornades sense perdre de l’FC Andorra. Dissabte vinent, el Mollerussa visita la Borda Mateu.