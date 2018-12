Paula Margarido, setzena, completa una bona actuació a Canillo

Actualitzada 01/12/2018 a les 07:26

Redacció Canillo

Paula Margarido ha completat els dos primers dies de l’Open internacional d’Andorra amb un bon resultat. La jove patinadora andorrana ha estat la primera representant del país a participar i ho ha fet en dues modalitats, amb el programa curt i el llarg a la categoria d’advanced novice ladies. Divendres, al curt, va acabar vintena. Les ganes d’agradar i de fer-ho bé van fer que Paola potser arrisqués massa i li va acabar passant factura. Les espanyoles Telma Ruiz i Júlia Rodríguez van ocupar les dues primeres posicions i la sueca Felicia Eriksson va completar el podi.

Ahir, al programa llarg, Paula Margarido es va refer una mica. Va fer una millor actuació i va acabar en una meritòria dotzena plaça. La italiana Micol Tondo va dominar el programa llarg, per davant de Telma Ruiz i Felicia Eriksson. A la classificació global dels dos programes, la patinadora andorrana va acabar setzena, un resultat que l’ha deixat contenta, tot i que amb la sensació d’haver pogut aconseguir millor resultat.

Aquest cap de setmana ja serà el moment per veure en acció al Palau de Gel de Canillo la resta de representants andorrans. Àngela Camp i Elvis Caubet (júnior) i Tània Margarido i Timothee Manand. La Federació d’Esports de Gel (FAEG) té el repte de millorar la categoria de la competició per aconseguir més participació i de més nivell en l’apartat individual. L’Open, que s’allarga fins demà, compta amb 120 patinadors de 17 països diferents i un total de cinc andorrans.