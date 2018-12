Mònica Ramírez i Bernat Lomero, al Mundial de Hangzhou

Actualitzada 01/12/2018 a les 07:26

Els nedadors Mònica Ramírez i Bernat Lomero seran els dos representants andorrans presents al Mundial de piscina curta que es disputarà a la ciutat xinesa de Hangzhou de l’11 al 16 de desembre. Gairebé un miler de participants, concretament 958, estan inscrits al Mundial. 175 països estaran representats en el campionat, sent la Xina el que aporta major nombre de nedadors, amb 42, seguida de Rússia amb 39, Estats Units amb 35, el Japó amb 37 i Itàlia amb 32.

Mònica Ramírez afronta la competició amb optimisme, tot i els problemes a l’hora de preparar el Mundial que li ha ocasionat la desgràcia dels Ser­radells. “Físicament em trobo bé, però ara no estic entrenant en les millors condicions.” La nedadora andorrana es marca els objectius habituals de “millorar les marques i els rècords d’Andorra que, en el meu cas, és el mateix”. Ramírez assegura que “tot i que no pugui preparar bé el Mundial ho intentarem. Em trobo forta i encaro la cita amb optimisme”.