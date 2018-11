Zoe Ramírez acaba 28a i Mijares, 30a, al primer eslàlom gegant de la FIS

Actualitzada 30/11/2018 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

L’equip femení d’esquí alpí de la FAE –Federació Andorrana d’Esquí– va aixecar el teló de les competicions oficials a Gielo, Noruega, on s’estan duent a terme les primeres proves d’eslàlom gegant de la temporada, i la delegació va aconseguir col·locar les dues representants al Top-30 de la primera jornada.

L’esquiadora andorrana Zoe Ramírez va ser la millor del combinat nacional, ja que va completar la prova amb un millor temps de 2’01’’35, que la va deixar a gairebé set segons de distància de l’esquiadora noruega Andrine Maarstoel, que es va enfilar al graó més alt del podi gràcies al fet de firmar un gran cronòmetre: 1’54’’45.

Carla Mijares, per la seva banda, va acabar la jornada només dues posicions per darrere de la seva companya. Amb un temps de 2’02’’43, Mijares va cloure el dia a la trentena plaça i va deixar la delegació nacional amb les dues esquiadores entre les trenta millors del primer eslàlom gegant de la FIS.

L’exigència per a les dues esquiadores, però, no acaba aquí, ja que la competició segueix endavant avui mateix amb la disputa del que serà el segon eslàlom gegant.