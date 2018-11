Vinyes, Caminal i Guillamet volen ser primers en el comiat de la temporada

Actualitzada 30/11/2018 a les 07:21

Redacció Andorra la Vella

Joan Vinyes, Melchor Caminal i Quim Gillamet posaran el punt final, aquest cap de setmana, a la temporada a les 4 Hores off-road de Lleida 2018. Al volant d’un VW Golf de l’equip Baporo Sport, els pilots buscaran enfilar-se al podi després d’haver-se quedat a les portes de ser entre els tres primers en les dues edicions que van participar a la prova, els anys 2016 i 2017. L’escenari de la cursa és el circuit de Lleida, que compta amb un total de 1.245 metres, i una de les particularitats que presenta és que el seu aspecte s’altera molt a mesura que va avançant la jornada i els vehicles el modifiquen.

Tot i que la competició té un caire relativament distès, Vinyes no amaga que tant ell com els seus companys volen acabar a dalt de tot. “Ens esforçarem al màxim per estar al més alt del podi, després de dues edicions en les quals ho hem tingut molt a prop fins al final.”